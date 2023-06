'Valeu, Natalina': Diogo Defante é processado por família de jovem que virou meme

Família de jovem que aparece no meme "Valeu, Natalina", que toma conta das redes sociais em época de Natal, está processando o humorista Diogo Defante, responsável pelo vídeo de dezembro de 2019. A mãe do adolescente estaria acionando a Justiça do Rio de Janeiro para impedir o uso da imagem do filho.

No processo contra Defante, ela o acusa de ter se apropriado da imagem do filho para "fins comerciais". "O bordão 'Valeu, Natalina' foi criado pelo jovem, que "sem qualquer sombra de dúvida" levou o réu a alcançar altos patamares, ficando o bordão muito conhecido nas redes sociais, entre os artistas e personalidades. Sendo assim, está evidente que o réu aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem passou a auferir grandes lucros", alega a petição inicial.

Segundo OGlobo, a mãe do jovem, moradora do município de Duque de Caxias, solicita não apenas o fim da divulgação do vídeo e do meme, mas também uma indenização por danos morais. Este valor seria baseado nos supostos lucros que o humorista teve pelo bordão.

Entenda o meme

O vídeo que viraliza nas redes sociais, principalmente em época de Natal, é um trecho do quadro "Repórter Doidão", gravado pelo humorista Diogo Defante. No momento, o influenciador interagia com um garoto que vendia balas na via pública e pediu que ele gravasse uma mensagem natalina para os espectadores. Porém, o menino não entendeu e mandou um recado para alguém chamado "Natalina": "Valeu, Natalina!".

A resposta viralizou, virou um bordão conhecido na web e, desde então, ressurge nas festas de fim de ano como uma forma bem-humorada de desejar "Feliz Natal!". No ano seguinte da gravação do vídeo, após a repercussão, Defante reencontrou os meninos para um "dia de princeso" que foi postado em seu canal do YouTube. Ele os levou para comer, passear e, no final, presenteou os jovens com celulares.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)