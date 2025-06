'Vale Tudo' muda de horário nesta terça-feira, 10; saiba que horas novela vai ao ar

O capítulo desta terça-feira, 10, de Vale Tudo sofreu uma alteração de horário. Com a Seleção Brasileira jogando contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 às 21h45, a transmissão da novela foi adiantada. Agora, o folhetim está programado para ir ao ar às 20h40 na TV Globo, logo após o Jornal Nacional.

No capítulo desta terça-feira, César (Cauã Reymond) jantará com Maria de Fátima (Bella Campos), mas se deparará com Odete (Debora Bloch). Ao ver a milionária, esconderá a filha de Raquel (Taís Araújo).

A influenciadora digital também falará para César que deseja se aproximar de Solange (Alice Wegmann) para colocar alguém na casa de Afonso (Humberto Carrão) para controlar os passos do casal.

Com roteiro de Manuela Dias e direção-geral de Cristiano Marques, Vale Tudo é exibida de segunda a sábado na TV Globo.