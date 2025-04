'Vale Tudo': Gilda finge que é roubada; veja como foi a cena em 1988

Nesta terça-feira, 15, foi ao ar a cena em que Gilda (Letícia Vieira) afirma ter sido roubada na praia em Vale Tudo. A personagem surge no bar de Poliana (Matheus Nachtergaele), abalada, e conta à Raquel (Taís Araújo) que perdeu tudo logo no início do expediente.

"Fui roubada, dona Raquel. Tinha acabado de chegar na praia. Os caras chegaram do nada. Levaram tudo", diz Gilda. Raquel se assusta e pergunta se ela se machucou. "Empurraram só. Mas tudo bem", responde.

A sequência é curta e termina com Raquel acolhendo Gilda, sem demonstrar qualquer desconfiança.

Como foi a cena original em 1988

A cena exibida em 1988 também envolvia uma mentira sobre um assalto. Na época, o personagem era Gildo, interpretado por Fernando Almeida, que trabalhava vendendo sanduíches com Raquel (Regina Duarte). Ele chega dizendo que foi assaltado no morro do Pavãozinho, logo após vender toda a mercadoria.

Diferente do remake, em que Raquel não suspeita da história contada por Gilda, a versão original trabalha a dúvida desde os primeiros minutos da conversa.

"Encostou o canivete no meu peito, dona Raquel. O garoto lá do morro do Pavãozinho. Dava dó de mim, o que eu ia fazer?", justifica Gildo. Raquel, desconfiada, insiste: "Gildo, você tem certeza que foi roubado? Se perdeu dinheiro, se precisou dele, se gastou, olha pra mim, fala comigo, se abre." Ele reage: "A senhora acha que eu ia mentir pra senhora?".

Na sequência, Lucimar (Maria Gladys) conversa com Raquel e dá mais detalhes sobre a realidade enfrentada por Gildo e outras crianças da comunidade. "A mãe trabalha como doméstica. O pai já se mandou há muito tempo. Ela sai de manhã e deixa os quatro filhos e entrega a Deus", conta.

Lucimar também explica que muitos meninos da região acabam entrando para a chamada "gangue do limão": "Esses caras que alugam os garotos pra vender limão no sinal de trânsito. Eles pagam uma miséria. Não é como você que dá comissão pro Gildo, não. Eles exploram mesmo. Esses garotos só aprendem o que não presta. É a escola da vida."

Raquel, então, admite sua preocupação: "Fico tentando imaginar como é a vida dele. Se ele sabe o que é certo, o que é errado. Se ele tem alguma noção." Lucimar pergunta: "Será que esse pivete aprontou alguma com você, hein?", e Raquel responde, negando: "Não, não. Que isso. Claro que não".

Mentira de Gilda será revelada nos próximos capítulos

Os próximos capítulos indicam que a história contada por Gilda (Letícia Vieira) pode começar a se desfazer nos próximos dias.

Na quarta-feira, 23, Raquel (Taís Araújo) demonstra desconfiança em relação à funcionária, e Daniela (Jéssica Córes) comenta com Consuelo (Belize Pombal) que suspeita de um roubo. Já no capítulo previsto para sexta-feira, 25, Gilda deve admitir que pegou o dinheiro de Raquel e agradecer pela nova chance.

