Vale Tudo: veja como fazer o sanduíche de peru com abacaxi grelhado da Raquel

Desde a estreia, o remake da novela Vale Tudo caiu no gosto do público e vem gerando altos índices de audiência e engajamento nas redes sociais. A nova versão do clássico é estrelada por nomes de peso da teledramaturgia brasileira, como Taís Araújo, que interpreta Raquel, a protagonista forte e resiliente da trama.

Na história, Raquel vê sua vida desmoronar após ser traída pela própria filha, Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. Ambiciosa e determinada a conquistar fama nas redes sociais, Fátima vende a casa onde vivia com a mãe sem seu consentimento, parte para o Rio de Janeiro e deixa Raquel sem teto, dinheiro ou rumo.

Mesmo diante do golpe emocional e financeiro, Raquel não se deixa abater. Ela decide apostar no que sabe fazer de melhor: cozinhar. Começa, então, a vender sanduíches na praia, e sua receita mais famosa — o sanduíche de ricota temperada — rapidamente conquista os banhistas e vira sucesso entre os personagens da novela e os telespectadores da vida real.

Além do sanduíche de ricota temperada, Raquel também tem as receitas do sanduíche de frango com cottage e de peru com abacaxi grelhado. Se você ficou com água na boca e quer provar o sanduíche que virou febre, aqui vai uma das receitas para preparar em casa:

Sanduíche de peru com abacaxi grelhado

Sanduíche de peru desfiado

300 gramas de peru cozido desfiado

Cebola-roxa em fatias a gosto

Rúcula a gosto

6 fatias de bacon frito

2 tomates em rodelas

1 ovo

125 mililitros de óleo

Sal a gosto

1 colher de sopa de mostarda

1 dente de alho picado

Pimenta-do-reino a gosto

3 pães franceses

6 rodelas de abacaxi

70 g de manteiga

5 colheres (sopa) de açúcar cristal

Modo de Preparo

Em um refratário, ou no liquidificador, coloque um ovo, sal a gosto e pimenta-do-reino a gosto;

Adicione 1 colher de mostarda, 1 dente de alho picado e 125 mililitros de óleo. Processe no mixer ou bata no liquidificador até ficar com a consistência de maionese;

Reserve a maionese caseira;

Corte o abacaxi em 6 rodelas de 1cm de espessura cada;

Derreta a manteiga e grelhe as fatias de abacaxi até começarem a dourar;

Polvilhe o açúcar e continue grelhando, virando de vez em quando, até a calda secar e o abacaxi dourar;

Corte o pão francês ao meio. Passe a maionese caseira no pão em porções generosas;

Adicione rúcula a gosto

Disponha fatias de bacon frito sobre a rúcula

Sobre o bacon, coloque o peru desfiado;

Em seguida, acrescente os tomates cortados em rodelas;

Adicione o abacaxi glacerado;

Coloque a cebola-roxa fatiada sobre os tomates;

Passe mais maionese caseira na parte de cima do pão e feche o sanduíche de peru desfiado;

Seu lanche está pronto para servir!

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com