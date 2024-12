Vale Música Belém: inscrição para processo seletivo de novos alunos vai de 16 a 21 de dezembro

Desenvolvido desde 2004 pela Fundação Amazônia de Música (FAM), o projeto Vale Música Belém abre inscrições para seleção de novos alunos. As inscrições podem ser feitas pelos interessados no período de 16 a 21 de dezembro, nos seguintes horários: manhã (9h às 11h) e tarde (15h às 17h). Poderão participar do processo crianças de 7 a 9 anos. A iniciativa conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e já impactou mais de cinco mil pessoas durante os 20 anos de atuação na capital paraense.



As pessoas interessadas em participar do Vale Música Belém devem comparecer à sede da FAM, na avenida Governador Magalhães Barata, nº 1022 (entre Travessa 14 de Abril e travessa Castelo Branco), durante o período de inscrições com a seguinte documentação:

cópia do RG e CPF da criança; cópia do RG e CPF de pai e mãe (documento de ambos) ou do responsável legal; cópia do comprovante de matrícula escolar (rede pública) ou comprovante de bolsa escolar (rede privada); cópia do Comprovante de residencial atual;

1 foto 3x4 atual; PIS/PAESP ou Cartão Cidadão (se tiver).

Após se inscrever no projeto Vale Música, as crianças participarão de um teste seletivo a ser realizado em janeiro de 2025, em data a ser informada durante a inscrição. No teste serão avaliados a coordenação motora, a percepção musical, afinação e ritmo do candidato, além do interesse da criança pelo aprendizado musical.



No mês de fevereiro de 2025, as crianças iniciam as aulas entrando, primeiramente, para o Coral Infanto-juvenil Vale Música e Conjunto de Flauta Doce Vale Música, onde recebem aulas de musicalização. A FAM disponibilizou o número (91) 3347-0505 para dúvidas e outras informações.

Completamente gratuito, o projeto Vale Música Belém atende a mais de 350 crianças e jovens da rede pública de ensino de Belém e Região Metropolitana e, tem como objetivo o ensino da música, dando-lhes a oportunidade de acesso à cultura musical e à futura profissionalização.

