Val Kilmer recriado por IA aparece em primeiro trailer de novo filme

Foi divulgado nesta quarta-feira, 15, o primeiro trailer do filme As Deep As The Grave, longa-metragem que recriou o ator Val Kilmer inteiramente com inteligência artificial. O ator é um dos protagonistas do filme, mesmo sem ter participado de um dia sequer das filmagens.

O ator de Top Gun, que morreu em 2025, aos 65 anos, por complicações de um câncer na garganta, foi escalado para interpretar o padre Fintan no longa-metragem, mas estava muito doente para participar das filmagens. O filme contou com a ajuda do espólio do ator e de sua filha, Mercedes, para usar IA e incluí-lo na versão final. O uso de sua imagem, portanto, foi devidamente autorizado pela família.

"A família dele não parava de dizer o quanto achava que o filme era importante e que o Val queria muito fazer parte disso", disse o diretor, Coerte Voorhees, em entrevista à Variety. "Ele realmente achava que era uma história importante na qual ele queria colocar o seu nome. Foi esse apoio que me deu a confiança para dizer: 'ok, vamos fazer isso'. Apesar do fato de que algumas pessoas possam considerar controverso, era isso que o Val queria."

As Deep As The Grave narra a história real dos arqueólogos Ann (Abigail Lawrie) e Earl Morris (Tom Felton). Na trama, os estudiosos trabalham nas escavações do Canyon de Chelly, no Arizona, e tentam entender a história do povo Navajo. Durante painel na CinemaCon nesta quarta, 15, Voorhees disse que o personagem de Kilmer é substancial, e que ele aparece em mais de uma hora do filme.

Em comunicado anterior, o cineasta também reforçou que Kilmer se identificou profundamente com a história do padre.

"Quando Val se juntou ao projeto há cinco anos, ele imediatamente se identificou com a figura espiritual histórica do sudoeste americano, representada pelo padre Fintan, e compreendeu a importância de divulgar a incrível história de Ann Morris como a primeira arqueóloga da América do Norte", disse Voorhees. "Foi uma grande pena que sua saúde na época o tenha impedido de desempenhar esse papel que lhe era tão importante espiritual e culturalmente."

O uso de inteligência artificial em filmes e séries tornou-se um ponto polêmico de debate em Hollywood, sobretudo após a última greve conjunta de atores e roteiristas. O novo acordo firmado pelo sindicato dos atores protege as performances de serem utilizadas para o treinamento de IAs, mas ainda há pontos em aberto que permitem alguns tipos de uso. Uma legislação recente busca proteger as imagens digitais póstumas dos atores.