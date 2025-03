Vai um café aí? Pedro Pascal pede seis doses de expresso de uma vez

O ator Pedro Pascal revelou nesta segunda-feira, 24, um item de rotina matinal que chocou boa parte do público norte-americano. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!, o artista chileno explicou que precisa tomar um café com seis doses de expresso antes de começar o seu dia.

"Eu não sei por onde começar a dizer o quão invasivo foi isso", riu Pascal, ao ser lembrado de um vídeo que viralizou nas redes sociais há dois anos onde o pedido de café do ator foi revelado para o mundo. "Há um contexto enorme por trás dessas seis doses de expresso", brincou.

Na filmagem, que já foi deletada do TikTok, é possível ler uma nota que descreve a quantidade de café pedido por Pascal. O ator, que estava conversando com fãs no momento da gravação, sequer percebeu estar sendo filmado. A quantidade exagerada de café viralizou nas redes sociais e se tornou uma piada interna entre fãs do ator.

Ao ser confrontado com a imagem do seu pedido pelo comediante Jimmy Kimmel, Pascal finalmente se explicou. "Sempre foram quatro doses, mas acredito que os copos ficaram maiores e, não sei, as doses ficaram menos fortes...", confessou o ator. "Em algum momento, se tornaram seis."

O ator, que garantiu só tomar café uma vez por dia, respondeu ao ser questionado se o consumo de tanta cafeína não se assemelhava a algum tipo de droga ilegal. "Você vai bebendo aos poucos! Você toma um gole, fica... bem acelerado, e responde e-mails e tal", riu Pascal.