Vaga de Henri Castelli no BBB 26 vai ser preenchida por participante do Quarto Branco
O Quarto Branco foi formado pelos nove candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público
Após a saída de Henri Castelli do Big Brother Brasil 26, a produção do reality show decidiu aumentar o número de vagas no Quarto Branco. Agora, os três últimos participantes que resistirem à dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, apenas dois participantes seriam classificados.
A mudança foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 15. "Em vez de duas vagas para o Quarto Branco, agora serão três vagas", afirmou Schmidt, confirmando a nova regra.
O apresentador reforçou que "os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26". Esta decisão visa preencher a lacuna deixada pela saída inesperada do ator.
Quem está no Quarto Branco do BBB 26?
O Quarto Branco foi formado por nove candidatos que participaram das Casas de Vidro e não foram escolhidos pelo público. Os confinados estão na sala branca há mais de 65 horas.
Até o momento, dois participantes já deixaram a dinâmica: Ricardinho, na terça-feira, 13, e Elisa, nesta quinta-feira, 15. Sete pessoas ainda resistem na disputa.
Os participantes que ainda permanecem no Quarto Branco são Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela. Eles seguem em busca das vagas no reality show.
Por que Henri Castelli deixou o BBB 26?
O aumento de vagas no Quarto Branco acontece após Henri Castelli ser obrigado a deixar o programa por motivos de saúde. Ele passou mal durante a Prova do Líder na terça-feira, 13.
O ator sofreu uma crise de convulsão e foi socorrido pela equipe médica. Após exames, retornou à casa. Contudo, teve uma nova convulsão pouco depois e foi novamente levado ao hospital.
Diante do quadro de saúde, Henri Castelli teve de se retirar do BBB 26. O anúncio oficial de sua saída foi feito na abertura do episódio da quarta-feira, 14, por Tadeu Schmidt.
"A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição", declarou Tadeu Schmidt na ocasião do anúncio.
