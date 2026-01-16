Capa Jornal Amazônia
Vaga de Henri Castelli no BBB 26 vai ser preenchida por participante do Quarto Branco

O Quarto Branco foi formado pelos nove candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Dinâmica garantirá duas vagas dentro do reality para quem permanecer confinado até o final (Reprodução / Globo)

Após a saída de Henri Castelli do Big Brother Brasil 26, a produção do reality show decidiu aumentar o número de vagas no Quarto Branco. Agora, os três últimos participantes que resistirem à dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, apenas dois participantes seriam classificados.

A mudança foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 15. "Em vez de duas vagas para o Quarto Branco, agora serão três vagas", afirmou Schmidt, confirmando a nova regra.

O apresentador reforçou que "os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26". Esta decisão visa preencher a lacuna deixada pela saída inesperada do ator.

Quem está no Quarto Branco do BBB 26?

O Quarto Branco foi formado por nove candidatos que participaram das Casas de Vidro e não foram escolhidos pelo público. Os confinados estão na sala branca há mais de 65 horas.

Até o momento, dois participantes já deixaram a dinâmica: Ricardinho, na terça-feira, 13, e Elisa, nesta quinta-feira, 15. Sete pessoas ainda resistem na disputa.

Os participantes que ainda permanecem no Quarto Branco são Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela. Eles seguem em busca das vagas no reality show.

Por que Henri Castelli deixou o BBB 26?

O aumento de vagas no Quarto Branco acontece após Henri Castelli ser obrigado a deixar o programa por motivos de saúde. Ele passou mal durante a Prova do Líder na terça-feira, 13.

O ator sofreu uma crise de convulsão e foi socorrido pela equipe médica. Após exames, retornou à casa. Contudo, teve uma nova convulsão pouco depois e foi novamente levado ao hospital.

Diante do quadro de saúde, Henri Castelli teve de se retirar do BBB 26. O anúncio oficial de sua saída foi feito na abertura do episódio da quarta-feira, 14, por Tadeu Schmidt.

"A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição", declarou Tadeu Schmidt na ocasião do anúncio.

