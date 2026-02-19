Urso Paddington será um dos apresentadores da cerimônia do Bafta

O Urso Paddington, protagonista da franquia homônima nos cinemas, será um dos apresentadores da cerimônia do Bafta 2026. A premiação, considerada o "Oscar britânico", será no domingo, 22, em Londres. O personagem apresentará a categoria de Melhor Filme para Crianças e Família, na qual concorrem Arco, Boong, Lilo & Stitch e Zootopia 2.

Atualmente, o musical Paddington está em cartaz no West End londrino, possibilitando a presença do ursinho no palco do Bafta. Personagem querido da literatura infantil britânica, Paddington surgiu em 1958 e logo se tornou uma série best-seller do escritor Michael Bond acompanhada por várias gerações.

O simpático urso virou estrela de cinema na última década, com três filmes lançados: Paddington (2014), Paddington 2 (2017) e Paddington: Uma Aventura na Floresta (2025).

'Paddington: Uma Aventura na Floresta' é mais um acerto do ursinho britânico No Bafta 2026, O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Além disso, o Brasil conquistou mais duas indicações, com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, em Melhor Documentário, e Adolpho Veloso em Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem.