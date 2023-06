‘Uma Aventura no Aquário’ segundo livro da saga infantil ‘Os Chocolix’ é lançado hoje, 3

A combinação de "chocolate" e "literatura" deu certo e apresenta um novo volume para as crianças. Será lançado hoje, 3, o livro “Uma Aventura no Aquário”, o segundo volume do livro infantil “Os Chocolix”, da autora Jacqueline Shor e que conta as aventuras da família de chocolates de cores e personalidades diferentes.

A proposta da leitura a ser compartilhada entre os responsáveis e as crianças, é ensinar de maneira lúdica e divertida valores éticos, à exemplo de além de valores, respeito e amizade.

Jacqueline Shor, autora da saga infantil, conta que gostaria que os pequenos leitores se inspirassem nos personagens criados por ela. “Gostaria que as crianças se inspirem nos exemplos vividos no dia a dia dos personagens do Reino da Chocolândia. Nosso objetivo é transmitir ensinamentos de uma maneira lúdica e divertida para que os pequenos possam aprender com alegria e tenham cada vez mais interesse pela leitura”, pontuou.

A nova leitura “Uma Aventura no Aquário" traz o professor Pão de Mel, que leva os alunos do Reino da Chocolândia para conhecerem o aquário e sua diversidade de peixes. A história segue durante o passeio. Os personagens Chocolyne e Chocomark se deparam com aventuras e juntos ao novo amigo Max apresentam ao leitor conceitos sobre amizade, aceitação, empatia e respeito às diferenças. O livro é repleto de ilustrações para colorir e um QR code com acesso às músicas da história.

A autora explica que a missão dos Chocolix é tornar o aprendizado das crianças "doce", mostrando que todo ser é único e especial. O livro revela os pilares importantes para os seres humanos: família, amor, união, valores, sensibilidade, respeito e diversidade. E menciona temas sensíveis como bullying, de forma acessível aos pequenos.

O livro está sendo lançado pela Editora Livro em Casa. A série “Os Chocolix” está disponível em mais de 60 plataformas e lança sua quarta temporada até o final do ano na Nick Jr Brasil. O lançamento acontece a partir das 15h, na Livraria Leitura, em São Paulo, e os livros já estão disponíveis para adesão.