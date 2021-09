Últimos dias de inscrições ao edital do Instituto Cultural Vale

As inscrições de projetos ao Edital Apoia, do Instituto Cultural Vale, encerram na próxima sexta-feira, 24. No Pará, a seleção é realizada junto à Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Será destinado o total de R$1,6 milhão exclusivamente a projetos de profissionais de cultura do Pará, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo R$ 400 mil para cada um desses estados.

O Edital Apoia é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O regulamento do edital está disponível aqui e o formulário de inscrição aqui.

Podem ser inscritos projetos de grupos, agentes, fazedores da cultura popular e comunitária brasileira. As 40 ações selecionadas receberão o prêmio de R$10 mil cada.

O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto pela equipe do instituto e por consultores externos locais e nacionais.

Os projetos selecionados têm a opção de se apresentarem ou realizarem as exposições nos espaços culturais que integram o Instituto Cultural Vale.