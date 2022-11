Uepa promove semana do músico com oficinas, conferências e atrações culturais

Começa, nesta segunda (21) a IX Semana do Músico promovido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Nesta edição, a proposta é relacionar a música com a diversidade e inclusão na Amazônia, oferecendo à comunidade acadêmica, interna e externa à Uepa, minicursos, palestras, oficinas, atrações musicais e o Painel Funarte. A programação vai até a próxima sexta (25). E para quem não puder acompanhar presencialmente, o evento será transmitido pelo canal do YouTube do CCSE.

No primeiro dia de evento haverá conferência sobre o tema "A educação como um direito de acesso a todas as pessoas", dirigido pela professora Lia Braga Vieira. O professor Lucian José de Souza Costa coordenará a Oficina de Violão para Iniciantes, das 19 às 21 h, na sala 1211 do CCSE.

Paralelamente à programação, professores e convidados ministrarão minicursos, a fim de possibilitar que participantes tenham novas experiências e mais conhecimentos acerca da Música.

Diversas linguagens

Segundo a coordenadora do evento, professora Ana Maria de Castro Souza, a IX Semana do Músico é fundamental para a Universidade. "Quando você assiste a uma palestra, está recebendo conhecimentos positivos de várias áreas. São conhecimentos de música dentro da Universidade e dentro do curso", ressaltou. A professora disse ainda que estar à frente do projeto é muito enriquecedor, e trará bons resultados, pois a abordagem tratará da música em diversas linguagens.

A Uepa também receberá no CCSE os Painéis da Fundação Nacional de Artes (Funarte), com atividades sobre regência e prática de coro infantojuvenil. A ação é uma parceria da Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Escola de Música, que leva o Painel a várias cidades brasileiras.

Serviço

O evento será transmitido pelo canal do CCSE no YouTube e também no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) - Universidade do Estado do Pará (Travessa Djalma Dutra, s/n - bairro do Telégrafo).