'Twitter mata' jornalista e apresentador Pedro Bial e é a 1ª fake news de 2021

A primeira fake news de 2021 já chegou bombando no Twitter. Entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira (1º), o jornalista Pedro Bial foi morto em uma notícia falsa.

Na rede social, alguns internautas questionavam a veracidade do fato, enquanto outros lamentavam a morte do também apresentador.

Pedro Bial morre no Brasil e é levado para um hospital na Turquia 🇹🇷 entenda o caso. pic.twitter.com/9PvMceTJyX — Oemer_z_🏳️‍🌈 (@Oemer_z_) January 1, 2021

O assunto, claro, gerou memes que se espalharam pela internet neste primeiro dia de 2021.

O que circula no Twitter é que o boato teria iniciado por uma conta que tentava se passar por um jornalista do Portal R7, da Record. Pedro Bial está bem.

Há pouco mais de um mês, uma situação semelhante ocorreu com o apresentador Silvio Santos. Na ocasião, a “morte” dele se tornou um dos assuntos mais comentados após sua biografia no site Wikipédia ser modificada, afirmando que o dono do SBT teria morrido em decorrência de uma fimose.