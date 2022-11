TV Liberal estende programação ao vivo no Globoplay para o interior

A partir da próxima quinta-feira, 17 de novembro, telespectadores de duas novas emissoras da Rede Liberal poderão assistir à programação ao vivo também no Globoplay. Depois da Grande Belém, a plataforma permitirá que usuários das regiões de Castanhal e Marabá, Nordeste e Sudeste do Pará, respectivamente, vejam na plataforma o mesmo conteúdo disponibilizado na TV aberta.

VEJA MAIS

A novidade confirma o posicionamento da TV Liberal, que entende e acompanha as mudanças e transformações da era digital e quer seguir criando conectividade entre a emissora e a sua audiência. O público contemplado terá mais uma opção para acompanhar a programação da TV Liberal por meio de computadores, celulares e tablets com sistemas Android e iOS, além de Smart TVs, Chromecast, Android TV e Apple TV.

“Cada vez mais, o paraense utiliza a tecnologia para buscar conteúdos, priorizando suas preferências e ampliando suas possibilidades de escolha em diversas plataformas. Com a nossa programação ao vivo no Globoplay, será possível acompanhar a TV Liberal a qualquer tempo, em qualquer lugar, em diversos dispositivos”, destaca Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal.

Globoplay

O Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. A plataforma reúne conteúdos originais Globo e do mercado audiovisual independente, filmes e séries internacionais renomadas, dentre elas produções exclusivas, que só serão exibidas online.

O serviço conta ainda com uma oferta completa com os canais lineares da Globo através do Globoplay + canais ao vivo, que agrega em um só lugar, além da TV Globo, o Multishow, Globonews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Na Tela, Megapix, Universal TV, Studio Universal, SYFY, Canal Brasil e Futura. Tudo junto, na mais completa e variada oferta de conteúdo para que o público acesse a qualquer momento e de onde estiver o que está no ar, o que já foi ao ar e o que ainda será exibido.

Rede Liberal

Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais. Fundada há 46 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.