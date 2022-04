Turma da Mônica ganha primeira personagem surda

A primeira personagem surda da Turma da Mônica se chama Sueli, tem 9 anos e é fã de esportes. A estreia dela será por meio de publicações nas redes sociais do Instituto Mauricio de Sousa em parceria com a 24ª Surdolimpíadas de Verão, evento esportivo internacional, sediada em Caxias do Sul (RS) entre 1º e 15 de maio.

A nova personagem se comunica por Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), meio legal de comunicação e expressão dos surdos no Brasil, e deve abordar aspectos e temas comuns à comunidade surda, além de reforçar a importância da acessibilidade e da inclusão, ainda mais fundamentais nos dias de hoje.

Para elaborar a personagem, os estúdios da Mauricio de Sousa Produções contaram com a colaboração da organização da 24ª Surdolimpíadas e de professores da Derdic, instituição sem fins lucrativos, mantida pela Fundação São Paulo e vinculada academicamente à PUC São Paulo que atua na educação, acessibilidade e empregabilidade de surdos, e oferece atendimento clínico para pessoas de baixa renda com alterações de audição, voz e linguagem. Com a chegada da nova moradora do bairro do Limoeiro, a Turma da Mônica expande a representatividade de Pessoas com Deficiência (PcD), pois já possui personagens como Luca, cadeirante; Dorinha, deficiente visual; Tati, com síndrome de Down; e André,