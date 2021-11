Tudo sobre a saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2

Já está no ar a nova edição do podcast 'Égua do Babado!', com tudo que rolou durante a semana no mundo dos famosos. Marly Quadros, Gisah Smith e Bruna Lima comentam nesta semana os detalhes sobre a demissão da atriz Camila Queiroz da novela 'Verdades Secretas 2', do Globoplay.

Saiba detalhes sobre a novela da jaqueta rasgada em 'A Fazenda' e os perrengues vividos pelas influencers paraenses que foram gravar um editorial de moda em Paris, depois de encontrarem com Neymar no voo. Essas e outras fofocas estão no podcast da semana. Confira!