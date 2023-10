Trio Lobita realiza show em referência ao Dia do Médico, em Belém

Conhecido na noite de Belém pelo repertório ligado aos clássicos da música popular brasileira, o Trio Lobita fará um show em homenagem ao Dia do Médico na Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa). Os músicos Paulinho Moura, Andréa Pinheiro e Tiago Amaral farão uma apresentação com canções de samba e demais gêneros da música brasileira. A apresentação, no Cineteatro, tem entrada franca e também será transmitida ao vivo no perfil do Instagram @Sindmepa, às 20h. O endereço do Sindmepa é rua Boaventura da Silva, 999, no bairro Umarizal.

Criado em 2009, o Trio Lobita mantém viva a produção e execução de samba e choro por meio da pesquisa de repertório e do constante processo de composição entre seus integrantes. Tiago Amaral conta que o grupo foi fundado por Paulinho Moura, Cardosinho e Marcelo Ramos. O repertório inicial consistia em música instrumental, especialmente choro, tocando clássicos do gênero, além de músicas autorais. Posteriormente, houve a entrada de Andréa Pinheiro, incorporando as músicas cantadas.

Hoje, a formação conta com Paulinho Moura (violão 7 cordas), Andréa Pinheiro (voz e pandeiro) e Tiago Amaral (clarinete). Em 2018 o grupo lançou seu primeiro CD, duplo, intitulado “Na Marola”, com canções autorais e de outros compositores paraenses. Atualmente, eles estão reunindo composições para iniciar o processo de gravação do segundo disco.

O show em celebração ao Dia do Médico tem como título "A Fidalguia do Salão", menção a um trecho da música de Nelson Sargento, que faz alusão ao samba ser um estilo resistente e que se perpetua no tempo.

“Cantaremos artistas brasileiros consagrados, especialmente no universo do samba, como Paulinho da Viola, Cartola e Chico Buarque, além de algumas obras autorais. O público pode esperar muito samba e música brasileira de qualidade, envolvendo belas obras feitas aqui”, afirma Tiago Amaral.