Trevo da Sorte é o quarto desmascarado do The Masked Singer Brasil

Acabou o mistério! Quem estava por baixo da fantasia de Trevo da Sorte, no The Masked Singer Brasil, era a cantora Karol Conká, que se apresentou com a música "Sorte Grande". A ex-sister foi revelada no programa deste domingo (11), na TV Globo.

"Gente, muito divertido participar! Eu tô louca! "Que bom que a gente pode aprender, que bom a gente ter essa oportunidade", disse Karol para Ivete Sangalo.

A cantora e ex-sister do BBB21 foi descoberta após ficar entre os três menos votados pela plateia: Mamãe Abacate, Pé de Alface e Trevo da Sorte. Em seguida, os jurados salvaram Pé de Alface e bateram o excepcional Masked Sino para também manter Mamãe Abacate no programa.