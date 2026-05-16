'Três Graças' chega ao fim com reviravolta, homenagem a Nazaré e final em aberto

A novela das nove da Globo Três Graças encerrou sua trama nesta sexta-feira, 15, com um capítulo recheado de emoção, justiça poética e a marca registrada de Aguinaldo Silva: ninguém sai completamente ileso - nem os vilões, nem o público.

O capítulo final começou em alta tensão: Ferette (Murilo Benício) sequestrou a neta de Gerluce (Sophie Charlotte) para usá-la como moeda de troca, exigindo que a cuidadora fosse ao seu encontro sozinha no dia do próprio casamento dela.

A noiva entrou na igreja às lágrimas, de branco, antes de partir para o confronto. No esconderijo, encontrou Samira (Fernanda Vasconcellos) segurando a bebê numa cena que virou meme instantâneo nas redes: a personagem surgiu em visual que remete diretamente a Nazaré Tedesco, a vilã icônica de Senhora do Destino. Paulinho acabou atirando em Ferette, a polícia chegou e os dois vilões foram presos.

Com os antagonistas algemados, o casal pôde finalmente subir ao altar. A cerimônia teve trilha especial: Gerluce e Paulinho declamaram trechos de Proposta, de Roberto Carlos, um para o outro.

Já o par Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo) não teve final romântico. Ela decidiu romper e voltar ao Rio, enquanto ele cantava Razão da Minha Vida - a música de seu próprio intérprete. Consuelo partiu de ônibus, selando a viagem com um beijo no motorista Gilmar (Amaury Lorenzo).

Com um salto de oito anos, a novela mostrou o destino de cada personagem: Samira presa e sozinha em dia de visita; Ferette na cadeia com o topete raspado, tendo alucinações com o rosto de Gerluce; Bagdá (Xamã) de volta à Chacrinha como artista e educador; e Gerluce na presidência da Fundação Três Graças. A formatura de medicina de Joélly reuniu a família e vieram ainda anúncios de três gravidezes de uma vez, incluindo a da própria Gerluce.

O encerramento mais comentado ficou por conta de Arminda. A vilã subiu a escada da mansão, simulou que iria se jogar e, ao cair, abriu os olhos e disparou: "era isso que vocês queriam?". Depois, com um olhar para a câmera, pediu o close ao diretor artístico Luiz Henrique Rios - numa despedida que já virou a cena do dia nas redes sociais.

E o final em aberto?

Josefa, Rogério e Zenilda voltaram à mansão só para descobrir que Arminda havia sumido e levado consigo a estátua das Três Graças.

"Agora vai começar tudo de novo", disse ele para a câmera, deixando a porta entreaberta para uma possível continuação.