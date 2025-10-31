Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Tremembé': Como estão os criminosos que inspiraram a série hoje?

Estadão Conteúdo

A série Tremembé, já disponível no Prime Video, abre os portões do "presídio dos famosos" e mostra, em cinco episódios, a vida de alguns criminosos notórios dentro da cadeia. Mas como estão estes personagens hoje?

A história é inspirada em dois livros reportagens do autor e jornalista Ullisses Campbell, que se especializou em histórias do presídio. As obras em questão são Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021). Segundo ele, "as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade".

Suzane von Richthofen

Suzane, vivida por Marina Ruy Barbosa, foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participar da morte dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. Atualmente, sua pena revisada é de 34 anos e quatro meses.

Em 2015, Suzane progrediu para o regime semiaberto, e passou a realizar saídas temporárias. Está em liberdade condicional desde 2023, e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz.

Tem um filho, também Felipe, que nasceu em janeiro de 2024 e, segundo relatos, procura levar uma vida discreta e afastada da mídia no interior de São Paulo. Também ingressou na faculdade de Direito, frequentando as aulas no horário matutino.

Daniel Cravinhos

Condenado a 38 anos e 11 meses pelo assassinato de Manfred e Marísia, Daniel Cravinhos, papel de Felipe Simas, deixou a prisão em liberdade condicional em 2018. Era namorado de Suzane na época do crime e casou-se com a biomédica Carolina de Andrade em janeiro deste ano. Tem um filho, nascido em novembro de 2024, fruto de um relacionamento de cerca de três anos com a estudante Andressa Rodrigues.

Cristian Cravinhos

O irmão de Daniel é vivido por Kelner Macêdo e também cumpre pena em regime aberto. Foi condenado a 38 anos e seis meses também por participar do assassinato de Manfred e Marísia, tendo sido o último dos três participantes do crime a conquistar a progressão, em março deste ano.

Em 2017, Cristian chegou a ir para o aberto, mas perdeu o benefício após se envolver em uma confusão e tentar subornar policiais.

Anna Carolina Jatobá

Condenada a 26 anos por participar do assassinato da enteada Isabella Nardoni, em 2008, Anna Carolina Jatobá cumpre pena em regime aberto desde 2023, e segue casada com Alexandre Nardoni. Vive com os filhos e o marido em um apartamento na Zona Norte de São Paulo. É vivida na série por Bianca Comparato.

Alexandre Nardoni

O pai de Isabella foi condenado a 31 anos pelo assassinato da filha, de 5 anos. Obteve progressão para o regime aberto em maio de 2024, e reatou com Jatobá no início deste ano. Vive com ela na Zona Norte de São Paulo, e é interpretado na série por Lucas Oradovschi.

Elize Matsunaga

Está em liberdade condicional desde 2022. Elize foi condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga. Em 2023, o Ministério Público chegou a pedir a revogação do benefício, mas o pedido foi negado pela Justiça. Segundo informações divulgadas por Campbell, ela usa o sobrenome de solteira e trabalha como motorista de aplicativos no interior de São Paulo. Na série, é interpretada por Carol Garcia.

Roger Abdelmassih

O ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Está preso desde 2014, e segue em Tremembé desde então. Tem tentado a prisão domiciliar, negada pela Justiça, alegando problemas de saúde. Sua previsão de liberdade é apenas para 2047, quando terá 104 anos. É vivido na série por Anselmo Vasconcelos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/TREMEMBÉ/PRIME VIDEO/MARINA RUY BARBOSA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Manu Bahtidão ousa em “Resenhão com Bahtidão” misturando pagode e sertanejo

Projeto reuniu celebridades da Dança dos Famosos

31.10.25 17h39

POTENTE

Gaby Amarantos destaca representatividade da Amazônia no Global Citizen Festival

A cantora vai recriar cenas do filme 'Rock Doido' no palco, marcando o início da turnê

31.10.25 16h42

COMEMORAÇÃO

Zell lança álbum “Caos” e celebra sua nova era com show neste sábado

O projeto celebra a intimidade do artista em momentos vividos

31.10.25 14h05

JUNTOS

Nilson Chaves e Vital Lima apresentam o show 'Certas Canções' em Belém

Lembranças e emoções compartilhadas marcam momento musical dos cantores

31.10.25 13h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

CULTURA

Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

31.10.25 13h11

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda