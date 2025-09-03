Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Jogador da NFL agradeceu mensagens e contou detalhes sobre o pedido feito no Missouri

O Liberal
fonte

Travis Kelce e Taylor Swift (Instagram)

O jogador de futebol americano Travis Kelce se pronunciou pela primeira vez sobre o noivado com a cantora Taylor Swift. O casal anunciou o compromisso na última terça-feira (26), por meio de uma publicação conjunta no Instagram.

A declaração de Kelce foi feita em uma prévia do próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por ele e seu irmão, Jason Kelce. A prévia foi divulgada nas redes sociais do programa. “Agradeço a todos que se manifestaram, que enviaram mensagens, todas as publicações e a empolgação. Está sendo muito divertido contar com quem vou passar o resto da minha vida”, disse o atleta. O episódio completo será lançado nesta quarta-feira (3).

Pedido aconteceu em jardim no Missouri

Em entrevista ao canal News 5, de Cleveland, Ed Kelce, pai de Travis, revelou detalhes do pedido de casamento. Segundo ele, o momento ocorreu em um jardim da cidade de Lees Summit, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Travis teria cogitado adiar o pedido, mas optou por seguir com o plano.

“Ele a levou até lá, estavam prestes a sair para jantar, e disse: ‘Vamos tomar uma taça de vinho?’. Eles foram e foi nesse momento que ele a pediu em casamento. Foi bonito”, contou Ed Kelce.

Anel tem cerca de oito quilates, segundo especialista

De acordo com o especialista Benjamin Khordipour, em entrevista à revista Brides, o anel de noivado possui um diamante antigo, de corte almofadado alongado, com aproximadamente oito quilates. A pedra seria da cor F e com pureza VS1, segundo a publicação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAVIS KELCE/TAYLOR SWIFT/NOIVADO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

CULTURA

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense põe à mesa os sabores ancestrais e peculiares da Amazônia

Evento retorna à cena gastronômica com atrações, incluindo o Jantar das Boeiras, para realçar a criatividade no preparo de iguarias com ingredientes amazônicos

03.09.25 8h26

FAMOSOS

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após cena polêmica do 'Rancho do Maia'; entenda

A web apontou que a cantora teria se irritado com atitudes de intolerância religiosa vindo do programa de Carlinhos

02.09.25 23h41

CULTURA

'ALMA’ reúne artistas amazônicos e internacionais em debates sobre mercado musical e COP 30

A conferência, que ocorre na Estação das Docas, integra comemorações dos 20 anos do ‘Festival Se Rasgum’ e antecipa discussões globais

03.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda