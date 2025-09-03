Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

O jogador de futebol americano Travis Kelce se pronunciou pela primeira vez sobre o noivado com a cantora Taylor Swift. O casal anunciou o compromisso na última terça-feira (26), por meio de uma publicação conjunta no Instagram.

A declaração de Kelce foi feita em uma prévia do próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por ele e seu irmão, Jason Kelce. A prévia foi divulgada nas redes sociais do programa. “Agradeço a todos que se manifestaram, que enviaram mensagens, todas as publicações e a empolgação. Está sendo muito divertido contar com quem vou passar o resto da minha vida”, disse o atleta. O episódio completo será lançado nesta quarta-feira (3).

Pedido aconteceu em jardim no Missouri

Em entrevista ao canal News 5, de Cleveland, Ed Kelce, pai de Travis, revelou detalhes do pedido de casamento. Segundo ele, o momento ocorreu em um jardim da cidade de Lees Summit, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Travis teria cogitado adiar o pedido, mas optou por seguir com o plano.

“Ele a levou até lá, estavam prestes a sair para jantar, e disse: ‘Vamos tomar uma taça de vinho?’. Eles foram e foi nesse momento que ele a pediu em casamento. Foi bonito”, contou Ed Kelce.

Anel tem cerca de oito quilates, segundo especialista

De acordo com o especialista Benjamin Khordipour, em entrevista à revista Brides, o anel de noivado possui um diamante antigo, de corte almofadado alongado, com aproximadamente oito quilates. A pedra seria da cor F e com pureza VS1, segundo a publicação.