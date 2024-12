Transmissão conjunta entre Globo e SBT vai homenagear Silvio Santos no 'Melhores do Ano'

Neste domingo (15), a TV Globo e o SBT vão fazer uma transmissão conjunta durante o "Melhores do Ano". Durante 20 minutos, Patricia Abravanel estará no palco do programa junto com Luciano Huck para uma homenagem que será feita ao seu pai, Silvio Santos, que faleceu neste ano.

Enquanto Patricia estiver no ar na Globo, a homenagem será exibida também no SBT, dentro do Programa Silvio Santos. No planejamento, Huck vai entregar um troféu em mãos para ela e vai mostrar um vídeo com depoimentos e cenas marcantes do apresentador.

A transmissão conjunta está prevista para acontecer por cerca de 20 minutos, entre 19h40 e 20h. A ideia da homenagem foi de Luciano Huck, que conversou pessoalmente com membros da família Abravanel. Patrícia também fará um discurso em nome da família.

Esta não será a primeira vez que a TV Globo e o SBT fazem uma transmissão conjunta. Em 2003, por causa de um informe publicitário, Faustão e Gugu Liberato (1959-2019) entraram juntos no auge da guerra de audiência entre os dois.

Morte de Silvio Santos

Após ser internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações causadas de uma gripe H1N1, Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.

"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", concluiu o SBT na ocasião.