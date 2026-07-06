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Trajetória: George Clooney será homenageado com Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza

A Bienal de Veneza, organizadora do festival, elogiou a trajetória de George Clooney e destacou sua versatilidade ao longo da carreira

Estadão Conteúdo
fonte

George Clooney é amigo do casal real (Reuters / Lucy Nicholson)

George Clooney receberá uma homenagem do Festival de Cinema de Veneza por conta de sua trajetória nas artes. O prêmio em questão é o Leão de Ouro, que honra três das funções que já exerceu dentro da sétima arte: ator, diretor e produtor.

A Bienal de Veneza, organizadora do festival, elogiou a trajetória de George Clooney e destacou sua versatilidade ao longo da carreira. A instituição afirmou que o ator reúne "uma combinação perfeita do glamour estelar de outros tempos, um profissionalismo notável e uma sensibilidade moderna", e ressaltou sua capacidade de transitar por diferentes gêneros cinematográficos.

Na sequência, a Bienal afirmou que, em todas essas produções, Clooney soube adaptar sua atuação sem perder sua identidade artística. O diretor Alberto Barbera declarou que o ator "calibrou seu tom de voz, mantendo-se fiel a si mesmo: irônico e melancólico, fascinante e reflexivo, brilhante e capaz de uma profundidade inesperada".

A respeito da homenagem, o ator celebrou e descreveu: "Tive tantos momentos extraordinários em Veneza. Este festival é, sem dúvida, o meu favorito, e receber o Leão de Ouro é uma enorme honra. Também significa, provavelmente, que estou ficando velho, mas aceito de bom grado".

A instituição também destacou o trabalho de Clooney como diretor ao afirmar que ele demonstrou a mesma qualidade "nos nove filmes que realizou quando decidiu ficar atrás das câmeras, todos os quais revelam uma concepção exigente e generosa do cinema".

A homenagem também reconhece o impacto da atuação pública de Clooney. Segundo a organização, tanto os filmes dirigidos pelo cineasta quanto sua imagem pública refletem "um compromisso com causas sociais e humanitárias, tornando-o uma figura de absoluta proeminência no universo do entretenimento atual".

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Palavras-chave

CINEMA/FESTIVAL DE VENEZA/GEORGE CLOONEY/LEÃO DE OURO
Cultura
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