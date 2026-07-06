'Estou bem e sou muito grato a todos': Lionel Richie tranquiliza fãs após passar mal em show

Lionel Richie tranquilizou os fãs em suas redes sociais após sentir mal-estar durante um show em 24 de junho. O artista precisou encerrar a performance antes do previsto e adiar duas apresentações da sua turnê.

"Obrigado por cada mensagem, cada palavra de carinho e por todo o amor de vocês. Estou bem e sou grato por todos vocês", escreveu o cantor em sua publicação.

Ele agradeceu aos fãs de Pittsburgh e Detroit, mencionando a energia e as memórias criadas. O artista prometeu reencontrar o público em Toronto para "festejar a noite toda".

Detalhes sobre o mal-estar de Lionel Richie

O primeiro show da turnê Earth, Wind & Fire foi interrompido após Richie deixar o palco cerca de uma hora depois do início. O incidente ocorreu em Minnesota durante a abertura da nova série de shows.

Enquanto cantava "Dancing on the Ceiling", o artista passou mal e precisou sentar no palco. Logo após entoar "Three Times a Lady", ele encerrou a apresentação mais cedo, dispensando o bis.

John Paris, baterista de sua banda, informou ao público que a causa do mal-estar de Lionel Richie havia sido desidratação.