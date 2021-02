Tradições do Carnaval de São Caetano de Odivelas são interrompidas pela pandemia

O carnaval no interior do Pará está sendo atingido pela pandemia de covid-19. São Caetano de Odivelas, localizada na microrregião do salgado Paraense, durante quatro dias de folia recebe uma tradicional manifestação cultural, o 'Boi de Máscara'.

O Arrastão do Boi de Mascara reúne os três grupos de bois da cidade, o Boi Faceiro, Boi Tinga e a Vaca Velha. Há relatos de que o primeiro grupo de Boi-Bumbá, na cidade de São Caetano de Odivelas, é da década de 1930. Em 2006, a fim de dar uma nova identidade ao carnaval da cidade, os organizadores do Boi Faceiro resolveram fazer a experiência de levar um boi-bumbá para o carnaval.

O arrastão do Boi de Máscara iniciou com o Boi Faceiro. Em 2009, porém, o Boi Tinga veio para a cena, e por último, há 4 anos atrás, a Vaca Velha aderiu ao Boi de Máscara. Além do Boi-bumbá, há outros personagens: o pierrô mascarado, os cabeçudos, buchudo e o vaqueiro.

(Marx Vasconcelos)

Boi Faceiro

O Boi Faceiro foi fundado na década de 1930, permanecendo ativo no período entre 1937 e 1947. Seu Palmira, fundador, se mudou para Belém (PA) após 1947. Após isso, o grupo ficou inativo até 1998. Neste ano, Rondi Palha incentivado por seu avô Mestre Bené, conseguiu reviver a tradição do Boi Faceiro.

Boi Tinga

O Boi Tinga foi fundado por um grupo de pescadores que, ao sair em uma de suas viagens para pescar, encontrou uma cabeça de boi em uma fazenda no arquipélago do Marajó. Ao retornar para a cidade de São Caetano de Odivelas, o grupo levou o esqueleto da cabeça do animal a um artesão odivelense que confeccionou o boi.

“Minha relação com o Boi Tinga começou com meu pai, um grupo de pescadores fundaram os grupos de boi (Faceiro e Tinga). Quando meu pai faleceu, eu e minha irmã assumimos a responsabilidade. ” Disse Lucival Marques, conhecido como Bau, coordenador do Boi Tinga.

Vaca Velha

A Vaca Velha surgiu na década de 1980, como parte da identidade da cultura de São Caetano de Odivelas. Mas não teve continuidade e, segundo os coordenadores da Associação Vaca Velha, o sumiço da personagem deixou um vazio muito grande na cultura da cidade. Em 2016, um grupo de amigos se reuniu para o resgate.