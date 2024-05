Tony Ramos recebe alta do CTI após internação e cirurgias no cérebro; saiba mais

O ator Tony Ramos, ícone da televisão brasileira, aos 75 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22). Ramos estava internado desde o dia 16 após ser diagnosticado com um sangramento intracraniano, submetendo-se a dois procedimentos médicos para tratar o quadro.

Segundo comunicado oficial do Hospital Samaritano Botafogo, o artista foi liberado do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mantendo uma melhora progressiva no estado de saúde e prosseguindo com sua recuperação. O boletim médico enfatizou que Tony Ramos permanece lúcido e seu quadro clínico é estável.

Após receber alta do CTI do Hospital Samaritano Botafogo e ser transferido para a Unidade Semi-intensiva no sábado (18), Tony enfrentou um revés no domingo (19). Distúrbios de coagulação resultaram na formação de novos hematomas intracranianos, exigindo uma intervenção cirúrgica adicional.

Início do problema

Após sentir-se mal na manhã de quinta-feira (16) e cancelar suas gravações, Tony Ramos foi prontamente internado no hospital. No mesmo dia, passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento intracraniano.

O processo cirúrgico foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, que concluiu a cirurgia por volta das 19h30. A operação foi considerada um sucesso.

Este ano, Tony Ramos celebrou seis décadas de uma carreira, sendo 46 anos dedicados à Rede Globo. Seu trabalho mais recente foi na novela Terra e Paixão, encerrada em janeiro deste ano, na qual interpretou o personagem Antônio La Selva.