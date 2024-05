Tony Ramos dá início a sessões de fisioterapia para reabilitação pós-cirúrgica

Internado há uma semana no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, Tony Ramos está se recuperando bem das duas cirurgias na cabeça e já começou a fazer fisioterapia, com foco em sua reabilitação. A informação foi confirmada pela equipe médica, por meio de um novo boletim médico, divulgado na tarde desta quinta-feira (23).

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável”, afirmaram os especialistas da unidade de saúde.

Segundo o boletim médico, o artista “continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável”.

No comunicado anterior, divulgado na terça-feira (21/5), a equipe médica destacou que o veterano apresentava “contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”.

Tony foi hospitalizado na última quinta-feira (16/5), após passar mal durante as gravações de um projeto, sendo operado às pressas, para retirar um hematoma subdural. No domingo passado (19/5). ele apresentou hematomas no interior do crânio e passou por um novo procedimento.

Na ocasião, Lidiane Barbosa se manifestou sobre o estado de saúde do marido, durante conversa com Patrícia Poeta, no programa Encontro, da TV Globo: “Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi tudo muito rápido, muito preciso. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar”.

E ainda mostrou gratidão aos fãs que torcem pela recuperação de Tony. “Ele está comendo direitinho, e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, eu só tenho que agradecer a isso”, ressaltou.