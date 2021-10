Tony da Flauta faz live com músicas da terra nesta segunda-feira;

Os amantes da música instrumental paraense podem conferir, nesta segunda-feira (18), às 19h30, uma apresentação virtual com o melhor do carimbó raiz. Com 19 anos de carreira, o músico Tony da Flauta promete apresentar ao público vários clássicos da musicalidade da Amazônia. O show online será transmitido no canal do artista via Youtube.

No show virtual “Tony da Flauta Toca”, o artista apresentará um pouco da história da sua carreira musical, além de três blocos de muito carimbó raiz. “Nesta live, vou tocar grandes sucessos do carimbó da terra e falar sobre o começo da minha carreira, as experiências em grandes festivais locais e de outros países também, o público pode conferir no meu canal Tony da Flauta, no Youtube”, disse o flautista.

Nascido em Belém do Pará, o flautista Antonio Gouvea Lopes, conhecido como Tony da Flauta, já fez apresentações nacionais e internacionais, levando um pouco da cultura paraense ao mundo afora. Nessa trajetória de atividade musical, o artista também participou de shows ao lado de outros músicos da terra como Eduardo Dias, Mestre Curica e o Mestre Alan Chaves.

A carreira musical de Tony da Flauta começou em 2002, quando ele foi convidado para tocar em um grupo de dança folclórica chamado Encantos Amazônicos, do bairro da Terra Firme. Dois anos depois, o flautista foi convidado pelo grupo Sabor Marajoara para compor o quadro de integrantes que iriam representar o estado em um festival nacional de folclore na cidade de Olímpia, em São Paulo.

Depois da primeira apresentação em outro estado, o músico começou a atuar com vários grupos de dança folclóricas, participando de grandes shows da capital paraense e em outros eventos pelo país como o Festival de Folguedos, em Teresina, no Piauí; e o Festival do Folclore, em Quinta do Sol, no Paraná. Em 2007, o flautista ultrapassou a fronteira brasileira e representou o Brasil em festivais internacionais na Espanha, Portugal e França.

SERVIÇO:

Live “Tony da Flauta Toca”

Data/hora: Segunda-feira (18) às 19h30

Transmissão: Canal Tony da Flauta (Youtube)