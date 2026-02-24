Tom Hanks viverá Abraham Lincoln em adaptação de 'Lincoln no Limbo', livro de George Saunders

Tom Hanks será o presidente americano Abraham Lincoln (1809-1865) na adaptação cinematográfica de Lincoln no Limbo, livro premiado de George Saunders.

O próprio autor assinará o roteiro do filme, que será dirigido por Duke Johnson, de Anomalisa. Segundo o Deadline, a produção combinará animação stop-motion e live-action para explorar "temas de amor, empatia e capacidade humana diante de uma dor inimaginável" por meio de um elenco de personagens, "vivos e mortos, históricos e fictícios".

Considerado um dos melhores livros deste século pelo The New York Times, Lincoln no Limbo é o primeiro romance de Saunders, renomado contista, e venceu o Booker Prize em 2017.

Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, liderou o país durante a Guerra Civil e aboliu a escravidão. Foi também o primeiro presidente dos EUA a ser assassinado.

A trama de Saunders, porém, se concentra em numa única noite, partindo do relato de que, inconformado com a morte do filho de 11 anos por tifo, Lincoln teria visitado o túmulo em uma noite de fevereiro de 1862 e embalado o cadáver. A partir dessa cena, o autor se vale de experimentalismo para imaginar a jornada da criança, Willie, em um estágio intermediário entre a morte e o renascimento.