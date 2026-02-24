Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tom Hanks viverá Abraham Lincoln em adaptação de 'Lincoln no Limbo', livro de George Saunders

Considerado um dos melhores livros deste século pelo The New York Times, Lincoln no Limbo é o primeiro romance de Saunders, renomado contista, e venceu o Booker Prize em 2017

Estadão Conteúdo
fonte

Tom Hanks (Instagram @tomhanks)

Tom Hanks será o presidente americano Abraham Lincoln (1809-1865) na adaptação cinematográfica de Lincoln no Limbo, livro premiado de George Saunders.

O próprio autor assinará o roteiro do filme, que será dirigido por Duke Johnson, de Anomalisa. Segundo o Deadline, a produção combinará animação stop-motion e live-action para explorar "temas de amor, empatia e capacidade humana diante de uma dor inimaginável" por meio de um elenco de personagens, "vivos e mortos, históricos e fictícios".

Considerado um dos melhores livros deste século pelo The New York Times, Lincoln no Limbo é o primeiro romance de Saunders, renomado contista, e venceu o Booker Prize em 2017.

Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, liderou o país durante a Guerra Civil e aboliu a escravidão. Foi também o primeiro presidente dos EUA a ser assassinado.

A trama de Saunders, porém, se concentra em numa única noite, partindo do relato de que, inconformado com a morte do filho de 11 anos por tifo, Lincoln teria visitado o túmulo em uma noite de fevereiro de 1862 e embalado o cadáver. A partir dessa cena, o autor se vale de experimentalismo para imaginar a jornada da criança, Willie, em um estágio intermediário entre a morte e o renascimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/LINCOLN NO LIMBO/TOM HANKS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

GUITARRADA

VÍDEO: Música de Felipe Cordeiro entra para trilha sonora de novela da Globo

Trilha de A Nobreza do Amor traz a música Problema Seu e destaca a guitarrada paraense em rede nacional

24.02.26 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda