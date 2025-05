Tom Cruise desvia de pergunta sobre tarifas de Trump em divulgação de novo 'Missão: Impossível'

Prestes a lançar o oitavo (e último) filme da saga Missão: Impossível, Tom Cruise pode ter seu trabalho impactado significativamente pelas tarifas propostas pelo presidente Donald Trump à indústria cinematográfica. Mas durante um evento realizado na última quinta-feira, 8, na Coreia do Sul, o astro preferiu não tocar no assunto.

"Preferimos responder a perguntas sobre o filme", disse o ator, durante uma entrevista coletiva, segundo a EW, após um repórter coreano questionar se o novo filme, Missão: Impossível - O Acerto Final, precisaria pagar as novas tarifas de Trump. O longa foi filmado em várias locações ao redor do mundo, incluindo África do Sul, Noruega, Reino Unido e Itália.

Embora não tenha respondido à pergunta, Cruise vive e trabalha hoje no Reino Unido e, caso o projeto tarifário de Trump seja executado conforme sua visão original, pode impactar significativamente o trabalho do astro de ação. A maioria de seus filmes mais recentes foram rodados na Europa, e o mesmo deve acontecer com o próximo projeto, um drama do vencedor do Oscar Alejandro González Iñárritu.

Trump mencionou as tarifas no último domingo, 4, em um anúncio feito na rede social Truth Social, e pediu ao Departamento de Comércio para "iniciar imediatamente o processo de instituir uma tarifa de 100% a qualquer filme que chegue ao nosso país e que tenha sido produzido no exterior".

"A indústria cinematográfica da América está morrendo rapidamente", escreveu. "Outros países estão oferecendo todo tipo de incentivo para atrair nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos."

Em Missão: Impossível - O Acerto Final, Ethan Hunt vai aprender que a vida é a soma de escolhas, e concluir a jornada iniciada no longa de 2023. O filme chega aos cinemas brasileiros em 22 de maio.