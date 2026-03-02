Capa Jornal Amazônia
'Todo Mundo em Pânico 6': Cindy e Brenda estão de volta no 1º trailer oficial

O trailer mostra uma série de referências a filmes de terror recentes, como Pecadores, M3GAN, A Hora do Mal, A Substância e Corra

Estadão Conteúdo
fonte

Todo Mundo em Pânico 6 (Reprodução)

O trailer de Todo Mundo em Pânico 6 viralizou nas redes durante a última semana. Com filmagem em uma sala de cinema e de maneira não "ilegal", o ator Marlon Wayans publicou trecho na internet mas, agora, saiu o trailer oficial da novidade.

Previsto para estrear em 4 de junho nos cinemas, a sequência traz o retorno de Cindy e Brenda. O trailer mostra uma série de referências a filmes de terror recentes, como Pecadores, M3GAN, A Hora do Mal, A Substância e Corra.

Nesse capítulo da saga que surgiu como uma sátira de Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, o quarteto Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall), se vê em perigo mais uma vez.

O sexto filme da franquia tira sarro de remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs com a ajuda de vilões da cultura pop. Segundo comunicado enviado à imprensa, o filme ainda abordará a cultura do cancelamento.

Além do quarteto principal, Chris Elliott, Lochlyn Munro, Heidi Gardner, Damon Wayans Jr. e Savannah Lee Nassif integram o elenco. A direção ficou a cargo de Michael Tiddes, enquanto o roteiro é trabalho de Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans e Rick Alvarez.

Produzido pela Miramax, Original Film e Wayans Brothers, Todo Mundo em Pânico 6 será distribuído pela Paramount Pictures.

CINEMA/TODO MUNDO EM PÂNICO 6/TRAILER
Cultura
