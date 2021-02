'Tô apaixonado pelo Lucas', diz Gilberto a sister durante festa

Durante a festa que durou toda a madrugada deste domingo (14), Gilberto fez uma revelação que impactou os brothers: “Amiga, me lasquei. Estou apaixonado pelo Lucas (Penteado). E ele nem está aqui, imagina se estivesse", disse ele a Camilla de Lucas.

Gilberto continuou com as revelações: “Amiga, estou com medo que o Lucas não me queira lá fora. Tu achas que ele vai me dar um pé na bunda?”. Ela diz não saber. Ele emenda: “Lá fora eu tenho medo dele não me querer”, complementou o economista.

A sister peguntou a ele se, ao sair da casa, mandaré mensagem ao brother que desistiu do programa e Gilberto disse sim.