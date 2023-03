Tim Maia a voz do Soul Music; cantor difundiu a Black Music e o Funk no Brasil

Hoje, 15, faz 25 anos que o Brasil se despediu do cantor e compositor Tim Maia, conhecido por difundir a Soul Music e o Funk no país. Sucessos como “Não quero dinheiro” e “Azul da cor do mar” continuam sendo gravados e embalando os fãs do artista. De acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), Tim Maia tem 205 obras musicais e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O cantor paraense Roguesi, fã de Tim, relembrou em entrevista ao Grupo Liberal o legado cultural de Tim Maia.

Roguesi é cantor e compositor paraense. Além de fã, sente-se influenciado pelo artista carioca e até realizou um show tributo. "Desde muito cedo quando escutava no rádio e assistia programas de TV no quais ele se apresentava. E assim quando comecei a tocar violão - até então por hobby - sempre interpretava suas canções. Em 2009 fiz meu primeiro show em homenagem a Tim Maia chamado 'Tudo é tudo, nada é nada', no Memorial dos Povos", relembrou.

"O legado construído e deixado na música brasileira, por Tim, chega aos artistas mais jovens", diz Roguesi. (Reprodução / Divulgação)

O legado construído e deixado na música brasileira, por Tim, chega aos artistas mais jovens, diz Roguesi. "Tim Maia deixou um vasto legado para a música brasileira, trazendo a mistura da Black Soul Music com o funk, juntamente com sua irreverência, carisma e romantismo que influenciaram várias gerações", pontuou.

"Tim Maia foi dono de uma voz única e inesquecível. Sendo assim, uma sumidade na música e, dentre as muitas que poderia citar estão: Afim de voltar, Até parece que foi sonho meu, Velho camarada; Lábios de mel, Guiné Bissau, Moçambique e Angola", completou destacando algumas das músicas do cantor.

O artista paraense revela que em seus shows apresenta em seu repertório canções de Maia e o público retribui positivamente. "Já é de praxe ter em meu repertório várias canções compostas e interpretadas por Tim. Mesmo porque são músicas sempre muito solicitadas pelo público, que me acompanha e conhece meu trabalho. É difícil dizer qual a música favorita do Tim para mim, pois me identifico com praticamente todas", arguiu.

Ainda sem data para o show que há 13 anos faz em homenagem a Tim Maia, no mês de setembro - aniversário de Tim - o cantor declara que este ano celebrará, novamente, o legado de Maia, que se estivesse vivo completaria 81 anos. "Já se vão 13 anos que faço algum tipo de show em homenagem a Tim Maia, principalmente, no seu mês de aniversário de nascimento. Tim Maia foi dono de uma voz única e inesquecível", finalizou.

Tim Maia tem 205 obras musicais e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. (Reprodução / Arquivo site Tim Maia)

Biografia de Tim Maia

De acordo com o site oficial do cantor, Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia nasceu em 28 de setembro de 1942, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Sua primeira composição musical foi aos sete anos. Aos 14 anos formou o primeiro conjunto musical, "Os Tijucanos do Ritmo" que não durou muito tempo. Aos 15 anos formou o grupo Sputniks. Antes dos seus 17 anos viajou para os EUA criando o grupo“The Ideals” com a música "New Love", composição autoral.

Produziu disco de artistas, mas quando Roberto Carlos gravou uma canção de sua autoria, “Não Vou Ficar”, em 1969, a canção foi um sucesso e abriu portas. Seu primeiro trabalho de carreira solo foi lançado pela CBS em 1968, com músicas como “Meu País” e “Sentimento”.

A partir de 1969, quando gravou o compacto “These Are the Songs”, que foi regravado em 1970 por Elis Regina, sua carreira já se consolidava e seu nome ganhou projeção na indústria musical.

Tim Maia já foi homenageado e relembrado em várias vertentes artísticas. O musical “Tim Maia – Vale Tudo”, estreou no Rio de Janeiro em 2011. O ator Tiago Abravanel deu vida a Tim nos palcos. O espetáculo passou por outras cidades brasileiras, entre elas, São Paulo. Além do teatro, a vida do artista foi parar no streaming com a série documental do Globoplay “Vale Tudo com Tim Maia”, com três episódios.

Ranking das músicas de autoria de Tim Maia mais tocadas nos últimos 10 anos

1 – Não quero dinheiro (Tim Maia)

2 – Você (Tim Maia)

3 – Azul da cor do mar (Tim Maia)

4 – Do leme ao pontal (Tim Maia)

5 – Sossego (Tim Maia)

6 – Vale tudo (Tim Maia)

7 – Não vou ficar (Tim Maia)

8 – Imunização racional (Tim Maia)

9 – Réu confesso (Tim Maia)

10 – Ela partiu (Tim Maia / Beto Cajueiro)