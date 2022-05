Tico Santta Cruz, do Detonautas, conversa com O Liberal em live no Instagram; saiba como assistir

Nesta sexta-feira, 06, às 16h30, o vocalista da banda Detonautas, Tico Santta Cruz, conversa com a equipe de @oliberal para falar sobre o show que a banda faz amanhã, 07, em Belém e sobre o último álbum do grupo, lançado em fevereiro deste ano.

Gravado no início da pandemia, entre abril e agosto de 2020, "Esperança" é o oitavo álbum da banda, que traz a regravação de "Amanhã é 23" (Kid Abelha) e conta com a participação de Frejat na música "Medo", que é um poema de Bráulio Bessa. A produção musical é de Marcelo Sussekind; mixagem e masterização de Arthur Luna.

Neste sábado, 07, a banda participa do 2º Manga Pub Rock Festival, que será realizado no Insano Marina Clube e contará ainda com shows de Dead Fish e bandas conver locais.