Tiago Iorc reaparece careca e lança nova música; ouça

Após passar mais de um ano afastado das redes sociais e sem lançar música nova, o cantor Tiago Iorc reapareceu em vídeo postado no instagram com trecho da sua nova música de trabalho, denominada "Masculinidade". O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Outra novidade é para o visual do cantor, que aparece com o cabelo completamente raspado e bem mais magro.