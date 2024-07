Thiago Ventura mostra novo show no Theatro da Paz, nesta terça (02/06)

"Égua, moleque, de rocha!". Essa é uma das expressões paraenses que o comediante Thiago Ventura adora no jeito de falar das pessoas em Belém. "Vocês têm uma alegria que cativa", acrescenta Thiago, antes do novo show que ele apresentará na "Cidade das Mangueiras" nesta terça-feira (2), às 21h30, no nada mais nada menos centenário Theatro da Paz, com uma acústica que garante se ouvir tudo do stand up comedy como também ao próprio Ventura escutar o riso de uma plateia que não deixa de lado uma conversa bem-humorada.

Thiago diz que leva expressões do falar paraense consigo e indica "o povo do Pará para que todo mundo tenha como amigo, porque vocês realmente são diferentes". Ressalta que toda vez que vem a Belém fazer show nota que "o nível de risada é muito alto, porque vocês sempre trazem aquela alegria, animação que é difícil encontrar em outros lugares". Nesse clima de reencontro, o comediante revela que a motivação para escrever gira em torno das coisas que aconteceram com ele. Conta que está em um momento de contar histórias, identificando-se como comediante de storytelling, revela sobre a vida dele mesmo.

"E nesse processo de infância, eu quero fazer um roteiro que vai desde as minhas primeiras experiências da infância que tiveram algum tipo de importância, relevância, até o dia de hoje. Então, o meu roteiro é 100% baseado nas coisas que aconteceram comigo e na perspectiva e visão que eu tenho sobre a vida por meio dos olhos de comediante", explica Thiago.

Muita gente tem a impressão de que todo comediante é voltado muito para improviso, mas não, como detalha Thiago Ventura. Ele diz que existe uma diferença: improviso é a arte de parecer escrito aquilo que foi improvisado e o stand up comedy é a arte de parecer improvisado aquilo que foi escrito. Entretanto, "o gatilho do improviso é um bagulho que a gente usa muito porque a gente não espera o que o público vai falar". "Naquela hora, eu acho que a experiência de ter mais de dez anos de estrada ajuda a ter uma reação bem-humorada perto daquilo que é o imprevisível. Então, por mais que não seja algo muito trabalhado em mim o improviso eu sei que acontece. Mas o stand up é escrito e muito bem pensado", destaca.

Thiago sabe o que fala. Afinal, ele começou a fazer comédia há 14 anos e desde então sempre teve bem claro que o que importa é atuar como comediante de stand up. Pretende fazer shows novos, se possível um por ano. Quando começou, tinha a intenção de ser um bom comediante, e, agora, foca em se manter como um comediante em atividade.

Serviço

"Thiago Ventura Turnê 2024 Belém - Novo Show"

2 de julho de 2024, 21h30

Classificação: +12 anos

Theatro da Paz, na Rua da Paz, na Praça da República, S/N - Campina, Belém

Ingressos no site e na bilheteria do Theatro

Abertura dos portões: 1h antes do evento

Duração: 1h

Meia Solidária: está disponível para o público geral mediante à entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento

Informações: (91) 3252-8603