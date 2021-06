Thiago Martins recebe vacina nos Estados Unidos

Thiago Martins está nos Estados Unidos a trabalho, na companhia da namorada Talita Nogueira, e já foi vacinado.

"A imunização tá ON, graças a papai do céu e a MÚSICA tive a oportunidade de ser vacinado, não do jeito que eu queria (dentro do meu país ), mas ela veio. Espero que todos tenham a oportunidade de sentir a esperança renascendo. Vacina para todos e esperança em dias melhores.", escreveu ao compartilhar a notícia

Mesmo não estando de férias, Thiago conseguiu conhecer, rapidamente, Atlanta. "Hoje cheguei em Atlanta e, como um bom mergulhador, fui logo conhecer o Georgia Aquarium (o maior aquário do mundo). Valeu MUITO a pena essa experiência. Mesmo sendo bate e volta, valeu muito conhecer esse lugar chamado Atlanta. Agora vou descansar que daqui a pouco vou cantar uns pagodinhos por aqui", publicou. O seu próximo destino é Boston.