Thiago Martins está solteiro novamente

Thiago Martins está solteiro. O namoro de uma no com a modelo Talita Nogueira chegou ao fim. Os dois chegaram a passar grande parte do isolamento na cobertura de Thiago, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na última sexta-feira, 23, ele estava com amigos e amigas no evento Jardim do Samba, na Cidade das Artes. Thiago chegou a assistir ao show do Revelação e foi embora antes de o Grupo Pixote entrar em cena. Quem o viu por lá, disse que ele estava animado, porém, sozinho.

Enquanto isso, Talita foi dar um tempo em Pernambuco, sozinha. A modelo apagou todas as fotos que tinha com Thiago em seu perfil no Instagram e parou de segui-lo. O ator fez o mesmo, mas deixou alguns registros.