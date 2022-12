Thiago Costa abre show de Gusttavo Lima e anuncia planos para 2023

A certidão de nascimento do cantor paraense Thiago Costa informa que ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 1987, mas a data de renascimento do artista é o dia 11 de novembro de 2021, quando sobreviveu a um acidente grave de jet sky na Baía do Guajará. O acontecimento trouxe um período de longo tratamento, com cirurgias, para recuperar as plenas funções das pernas. Após mais de um ano, o momento é de alegria, e amanhã ele abre o show de Gusttavo Lima, no estacionamento do novo Mangueirão.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o cantor fala sobre a satisfação de cantar mais uma vez em um evento com o Embaixador, adianta uma parceria com a cantora Manu Bahtidão, avalia o ano de 2022 e destaca os planos para o próximo ano. Além de deixar um recado aos fãs:” que 2023 seja um ano de mudanças e de coisas boas para todos nós”.

Thiago, em 2022 você voltou em grande estilo e em uma nova fase da sua carreira. Como você avalia esse ano? Como foi passar por ele?

O ano de 2022 foi um ano inesquecível na minha vida. Eu renasci. Passei por grandes aprovações e milagre, foi um ano de renovação, aprendizado, de fortalecimento físico, mental e espiritual.

Você sobreviveu a um acidente de uma forma surpreendente, em vários aspectos, como saúde, nos campos profissional e pessoal. Conta como foi esse apoio do público nessa caminhada. Muitos dos seus fãs fizeram campanhas de doação de sangue e se mobilizaram pela sua saúde.

Eu me surpreendi com o carinho e amor que recebi de várias formas. Quando pude ter acesso as mensagens eu fiquei muito emocionado ao saber das orações e doações de sangue feitas em meu nome. Fiquei muito emocionado e grato por tudo. As energias positivas chegaram no meu coração e me confortaram junto com minha família.

Hoje você será a única atração local de um projeto novo do Gusttavo Lima. Como é estar nesse evento com grandes artistas? O GL te inspira?

Estou muito feliz, em particular em participar desse evento, que é muito grandioso. O Gusttavo é o maior artista sertanejo da atualidade. Eu já tive o prazer de abrir um show dele antes e está no mesmo palco que o Embaixador (como Gusttavo Lima é chamado pelos fãs) sem dúvida vai ser incrível. Ele é um ídolo e uma inspiração, e vou representar o sertanejo que vem Norte. Vai ser uma noite maravilhosa.

Você teve alguns lançamentos neste ano. Como estão os projetos para 2023?

Vamos finalizar esse ano com o um lançamento de uma música chamada Fotografia, que é mais uma parceria com a cantora Manu Bahtidão. A música está linda demais, e semana que vem vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Para 2023 vamos lançar um clipe e gravar, se Deus permitir, um DVD, que já estamos projetando com muito amor e carinho pra vocês, o sertanejo que vem do norte do Brasil.

Você é um artista que viaja bastante, principalmente para o interior do Pará. Como está a agenda para o Carnaval, o seu show é diferente nesse período?

Graças a Deus agente viaja bastante no nosso parazão levando alegria e muita música sertaneja. No carnaval, já estamos com 80% da agenda fechada e faço um show elétrico, bem diferente do habitual, transformo as músicas do meu repertório em elétrico. Todos os anos é marcante. O público gosta bastante e por todas as cidades em que passamos é uma energia que contagia. Já na expectativa para o carnaval 2023, que tenho certeza que vai ser só alegria.

Podemos esperar por parcerias novas em músicas e clipes?

Sim, para 2023 temos alguns projetos. Estou empenhado, junto com minha equipe, para colocá-los em prática. Entre eles, há clipes, e um deles será com participação especial. Também temos mais uma gravação que pretendemos fazer nesse início do ano. Estou cheio de vontade de trabalhar e com muitos sonhos. Se for da vontade de Deus, vamos realizar muitas coisas lindas nesse novo ano.

Quais seus desejos pessoas para 2023? Deixe uma mensagem para o seu público.

Quero desejar um novo ano cheio de saúde e vitórias. Que 2023 seja um ano de mudanças e de coisas boas para todos nós, que possamos estar ao lado das pessoas que amamos. Deus nos abençoe.