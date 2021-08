Theatro da Paz reabre as portas totalmente restaurado e com programação especial

Após pausa para obras de restauração e revitalização, o Theatro da Paz estará novamente de portas abertas de 22 a 31 de agosto, para receber o público com uma programação cultural, após nove meses fechado. O evento, que é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), terá entrada franca, com distribuição de 300 ingressos, que poderão ser trocados por 1kg de alimento não perecível a partir de 2h antes do início dos espetáculos. As doações serão entregues a moradores dos Territórios pela Paz (TerPaz).

Segundo a secretária de cultura do Estado, Úrsula Vidal, O compromisso do Governo com a preservação do patrimônio histórico é um esforço permanente. “A última grande intervenção no Theatro da Paz aconteceu há vinte anos. Esse cuidado precisa ser constante e o nosso da Paz vem recebendo esta atenção desde o início desta gestão, com o investimento emergencial de quase um milhão de reais na cobertura, logo que entramos, em 2019”, afirmou.

Mesmo com as dificuldades da pandemia, a secretária destaca o esforço para entregar ao público um lindo trabalho. “Houve momentos em que foi preciso suspender os trabalhos, como no período de lockdown. Mas as obras seguiram em ritmo acelerado, respeitando os protocolos. Tínhamos o compromisso de reabrir o da Paz ao público, incentivando a retomada das atividades culturais. Sabemos o quanto está casa é simbólica para cultura paraense”, destacou.

Dentre as novidades vindas com a revitalização, Úrsula destaca que “reestruturamos o Café da Paz para que ele tenha uma ocupação permanente durante o dia, incentivando o público a visitar e a frequentar este extraordinário equipamento público, não só nas noites de espetáculo. Também abriremos a Boutique da Paz, com produtos artísticos inspirados nos elementos decorativos do Theatro, como joias e gravuras, além do livro e de souvenires. Também vamos intensificar a ocupação do foyer (todo revitalizado) com espetáculos e exposições. E uma delicadeza a mais foi a aplicação de elementos decorativos nos banheiros - agora adaptados à acessibilidade - inspirados no mosaico do hall de entrada”, explicou.

Outra novidade da obra foi a criação de duas salas de ensaio. “Nossos dois corpos artísticos não tinham um espaço para ensaios. Era preciso ocupar o palco com os ensaios da OSTP, o que complicava a montagem de grandes cenários quando a pauta do Theatro estava ocupada. A Amazônia JazzBand ensaiava na Fundação Cultural do Pará, a quem agradecemos a parceria até aqui. Agora temos o conforto e o espaço que nossos músicos e maestros precisam e merecem”, concluiu.

Para o diretor do Theatro, Daniel Araújo, é importante zelar por uma das casas de espetáculo mais representativas do Brasil. “Vivemos um momento importante para o Theatro, onde o Governo do Estado e a Secult assumem a responsabilidade pela preservação desse patrimônio histórico e cultural. Me orgulho em dizer que com 143 anos e classificado como um Teatro-Monumento, o TP foi inteiramente revitalizado”, comemorou.

Para a reabertura da casa, Daniel destacou que “pensamos em uma programação que pudesse contemplar o maior número possível de linguagens, como música de concerto, jazz, teatro, dança e ópera. No Foyer do TP, por exemplo, haverá um recital dos cantores do III Curso de Formação do Festival de Ópera do Theatro da Paz. Os demais espetáculos acontecerão na sala principal, com orquestra sinfônica, apresentação do grupo Experiência, vamos contar com a Amazônia Jazz Band e muita coisa boa”, destacou. “Dessa maneira, fazendo jus à importância desse símbolo cultural do Estado do Pará abriremos as portas do Theatro da Paz em grande estilo, trazendo sempre espetáculos de qualidade para essa casa novinha em folha! Viva a cultura, Viva o TP!”, vibrou o diretor.

As obras de restauro e revitalização começaram em novembro de 2020 e receberam investimento de R$ 4,5 milhões. As intervenções realizadas incluem a revitalização da fachada, restauro do forro das varandas, pinturas internas, reforma e limpeza de pisos, substituição das palhinhas das cadeiras, reforma das instalações elétricas, tratamento de esquadrias, revitalização do Café da Paz, reforma dos banheiros com instalação de elementos decorativos inspirados nos detalhes artísticos do Theatro, vestiários e sistema de proteção contra incêndio.