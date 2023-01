'The Last of Us': conheça o game que deu origem à série da HBO

A série "The Last of Us" estreia neste domingo, 15, na HBO. Ela é inspirada no game de aventura homônimo, lançado originalmente em 2013. No jogo, a história se passa 20 anos após a destruição da civilização moderna, que colapsou com a mutação de um fungo que transforma os humanos infectados em criaturas canibais, espécie de zumbis. A primeira temporada terá dez episódios.

O sobrevivente Joel tem a missão de levar a adolescente Ellie para fora de uma zona de quarentena, pois ela é a única imune ao fungo e se torna a esperança de cura. Joel precisa cruzar os Estados Unidos para chegar a um hospital onde essa cura poderá ser desenvolvida. Durante o percurso, eles enfrentam zumbis e mercenários.

The Last of Us (Reprodução)

A continuação do primeiro game foi lançada em 2020. A história se passa cinco anos depois quando os protagonistas estão levando uma vida pacata em um vilarejo, mas um grupo de sobreviventes se torna uma ameaça e Ellie, já adulta, inicia uma nova jornada por vingança. No jogo surge a personagem Abby, que se envolve em um conflito entre uma milícia e um culto.

A emoção fala mais alto em The Last of Us porque a história é emocionante. A relação entre Joel e Ellie se torna paternal e o planeta se reconstrói após a tragédia com os personagens redescobrindo a natureza e tendo contato com animais selvagens.