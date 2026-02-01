The Cure vence Grammy pela primeira vez após 50 anos de carreira

Demorou quase meio século, mas a banda britânica de rock alternativo The Cure finalmente saiu vencedora da cerimônia do Grammy.

Na noite deste domingo, 1º, o grupo liderado por Robert Smith ganhou os prêmios de Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Performance de Música Alternativa por seu álbum Songs of a Lost World.

Fundada em 1976, na cidade de Crawley, na Inglaterra, o grupo musical se estabeleceu como uma das bandas mais importantes do cenário alternativo do rock ao longo das últimas décadas.

Eles já haviam sido indicados duas vezes ao Grammy, em 1993 e em 2001, mas jamais haviam ganhado. Com a vitória, a banda de rock superou nomes como Bon Iver, Turnstile, Wet Leg, Tyler, The Creator e Hayley Williams.

"Simon, Jason, Roger, Reeves e eu gostaríamos de agradecer ao Grammy por este prêmio maravilhoso", escreveu o cantor Robert Smith em um comunicado lido no palco. "Estamos muito honrados em recebê-lo. Também gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram na criação do nosso álbum Songs of a Lost World."

A vitória ocorre pouco tempo depois da morte de Perry Bamonte, guitarrista e tecladista da banda. Aos 65 anos, o artista morreu no dia 26 de dezembro de 2025, vítima de uma "rápida doença" que o acometeu no feriado de Natal.