"The Boteco" lança clipe de "Quem diria"

Já está disponível o novo clipe da banda The Boteco, "Quem diria", um arrocha feito por Sablina Bezzy e Tayson Muniz. O clipe foi gravado em uma barbearia de Belém e faz parte do primeiro trabalho autoral da banda.

Desde quando começou a pandemia do novo coronavírus, a banda resolveu trabalhar nas produções de músicas e gravações, já que estava impossibilitada de fazer shows. "Como ficamos com o tempo mais livre, começamos a trabalhar nas gravações e composições", explicou Sablina Bezzy, vocalista da banda.

Nesse primeiro EP as músicas estão mais voltadas para o arrocha, mas a banda costuma passear por diversos gêneros. A banda é recente e começou com as atividades em 2019. Sablina disse que mesmo com pouco tempo o grupo já viajou para várias cidades do Pará e também para cidades vizinhas ao estado.

A banda "The Boteco" é formada por Sablina, JJ Bezzy, Adriano Lima, Jack Brito, Tayson Muniz e Branquinho. A banda está reduzida e durante as lives participam apenas os vocais e o instrumento de corda.

Sablina Bezzy começou a se apresentar aos 11 anos de idade com o pai, na Banda Impacto, onde permaneceram até 2015. Já foi integrante da Banda TDB, Banda Mega Pop Show, Banda Signos Show. Em 2019, resolveu montar o projeto próprio com a Banda The Boteco.