Thaís Braz não está mais com o rapper Xamã

Thaís Braz recorreu às amigas para responder as perguntas enviadas pelos seguidores. Um deles perguntou se a ex-BBB estava namorando e as amigas responderam:"No, no", disseram em post. Depois do fim do reality, Thaís viveu um breve affair com o rapper Xamã.

"Ela se apaixona? Sim, ela se apaixona, mas ela supera assim ó", disse a amiga Michelly Valença, estalando os dedos, indicando a rápida capacidade de superação de Thaís Braz.

Aos 28 anos de idade, a ex-BBB, então, disse: "Eu sou intensa. Quando estou apaixonada, estou apaixonada. Mas quando pego um um ranço, aí..."