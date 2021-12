Paraense, Thais Badu lança clipe de 'Nenhum Rolê'; assista

A cantora e compositora paraense Thais Badu lançou nesta quinta-feira (16), no seu canal do youtube, o clipe de “Nenhum Rolê”, com participação do artista paraense Antonio de Oliveira com beat de GBM e remix de Will Love, a canção faz parte do seu álbum de estreia, "Mama System", apresentado para o público no fim de janeiro.

“Essa canção tem uma história muito legal, eu conhecia o Antônio mas não tínhamos uma amizade grande na época, aí uma bela manhã eu recebo uma mensagem dele dizendo que tinha sonhado comigo e que escreveu uma música e queria me mostrar, marquei um encontro com ele no mesmo dia no estúdio que tínhamos na época”, disse a artista.

Thais Badu foi selecionada pela Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Lucas Estrela, Chico Malta e Liége. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 59 projetos até 2019, como Manoel Cordeiro, Dona Onete, Pinduca, Felipe Cordeiro e Luê.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir, esse propósito é dar espaço a diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, sustentabilidade e impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.