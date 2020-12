Tessália Serighelli diz que teve síndrome do pânico por causa do BBB

A ex-BBB Tessália Serighelli participou da 10ª edição do programa e usou o twitter para fazer desabafo. Ela falou sobre a síndrome de pânico, que garante ter sido consequência da sua participação no reality show da Globo.

Ela foi eliminada na terceira semana com um alto índice de rejeição: 78% do votos. Viveu um romance com Michel Turtchin e protagonizou cenas debaixo dos edredons, mas a sua fama mesmo foi de vilã por causa das discussões e apelido de 'fofoqueira' entre os participantes da sua edição.

"Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem Rivotril. Aliás, parei de tocar e ser DJ por causa das crises de Pânico, Agorafobia, e quem diria: minha PTSD [Perturbação de stresse pós-traumático]é por causa do 'BBB', óbvio. Mas né, segue o fluxo.", escreveu Tessália no Twitter.