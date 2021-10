Termina, nesta quinta (28), credenciamento para 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

A 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, de 1 a 5 de dezembro de 2021, na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, já está sendo organizada e com credenciamentos disponíveis. E nesta quinta-feira (28), termina o credenciamento para livrarias, sebos, distribuidoras e/ou editoras de livros do Estado, para participação no processo seletivo de expositores.

Os interessados podem efetuar as inscrições pela plataforma Mapa Cultural do Pará na aba oportunidades. Serão 20 estandes, sendo: quatro para acervo de livros acadêmicos; quatro para acervo de livros religiosos, espiritualistas ou holísticos; quatro para livros de literatura como poesia, conto, romance ou similares; cinco para livros infantis e infanto-juvenis e três para sebos.

E até 4 de novembro, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza a abertura de chamamento público para credenciamento de escritoras e escritores paraenses que desejam lançar ou relançar seus livros no espaço da Secult denominado "Ponto do Autor", que será montado na Arena Guilherme Paraense - Mangueirinho. As inscrições gratuitas podem ser feitas também pelo Mapa Cultural do Pará.

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra a Arena Guilherme Paraense e outros complexos turísticos da capital, considera o momento como positivo para voltar a agenda de eventos. A agenda do “Mangueirinho” está disponível para eventos de vários setores, como esportivo, corporativo, religioso, shows e customizados.

O local dispõe de um telão de LED de quatro faces, com placar eletrônico, no mesmo modelo da NBA (liga de basquete norte-americana); arquibancada com 11 mil assentos antichamas e com acessibilidade. Também conta com salas de apoio, cabines de imprensa, camarins, vestiários, bares e lanchonetes.

Sobre a feira

A ideia é democratizar o acesso às programações culturais e artísticas da Feira do Livro, em diálogo com ações de empreendedorismo criativo, que fortaleçam a identidade cultural e a iniciativa da população paraense.