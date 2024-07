VÍDEO: ‘Tenho músicas que só canto no Pará’, revela Rodriguinho sobre fidelidade do público local

O veranista já sente saudades de aproveitar as delicias paraenses desse julho, mas antes disso, ainda tem o último fim de semana para curtir as festas, porque ainda tem muitas atrações nos próximos dias pelos balneários do Estado.

Abrindo a programação em Salinas, o cantor Rodriguinho se apresenta no Biruta Charm, na Praia do Atalaia, a partir das 22h. A festa "Rodriguinho in Sal" ainda terá Nosso Tom, DJ Hiroshi e Marcio Carreira.

O ex-BBB já chega ao Pará com novidades, hoje ele liberou o “Rodriguinho no Game”, audiovisual gravado na quadra de basquete da NBA em São Paulo, antes da sua entrada no BBB 24. No projeto, ele recebeu nomes como Thiaguinho, Belo, Luciana Mello, Léo Santana, Péricles, Cabal, Dodô (Pixote), Leiz (Turma do Pagode), Delacruz, Pregador Luo, seu filho Gaab, Jaden o filho mais novo e seu irmão Mr. Dan.

“As músicas lado B desse projeto quero inserir, são muito bonitas e que gravei com o maior carinho, que não tocaram nas rádios. Acho que agora vai ser legal”, explica.

Com mais de 35 anos de carreira, Rodriguinho é cantor, compositor e empresário. Desde 2004, ele viaja pelo Brasil em carreira solo, e anualmente vem ao Pará. Atualmente contabiliza mais de 1.5 milhão de ouvintes mensais no Spotify e milhões de visualizações no YouTube.

“Eu tento levar as palminhas do paraense para o Brasil inteiro, porque eu acho fantástico, alguns lugares já acataram. Eu fico tentando entender como vocês chegaram nisso. É muito louco porque a gente produz a música e não pensa nesses detalhes, e o paraense conseguiu achar um lugar para participarem muito ativamente dos shows”, lembra Rodriguinho ao citar as palmas do público do Pará nas introduções de algumas das suas músicas.

Além de todas as suas atividades artísticas mais pessoais, Rodriguinho ainda trabalha por trás dos holofotes, produzindo trabalhos de artistas de diversos lugares do país, isso foi um dos projetos que lhe trouxe à Belém algumas vezes.

Por conta de toda a sua presença no Pará, ele cultiva fãs oficiais há mais de duas décadas. “A galera de Belém sempre procura coisas novas, eu posso cantar músicas aí que eu não canto em nenhum lugar, mas o paraense canta. Eu posso mudar totalmente o repertório no Pará. Em Belém, tenho o fã-clube que é o UNIT-Belém que sempre estão presentes, tenho fãs de mais de 20 anos, é legal que isso se estendeu ao meu irmão (Mr. Dan) e ao meu filho (Gaab)”, disse o cantor.

“Já sei que eu vou chegar em Belém e atende, conversar e me encontrar com os fãs, quem cuida dessa parte é a minha mãe, então quando chego já está tudo pronto. Eu adoro isso, porque é isso que faz a carreria ficar sólida”, acrescenta.

Como adiantou Rodriguinho, o repertório que ele leva para Salinas vem cheio de surpresas, de acordo com a entrega do público. “Estamos finalizando a turnê ‘De Repente’ que junta todos os sucessos desde ‘Os Travessos’, ‘Legado’ até as minhas composições, tudo da minha carreira”, finaliza.

BARCARENA

O Festival de Verão de Barcarena terá no último fim de semana uma mistura de ritmos com diversas atrações nacionais e regionais que se apresentam em shows gratuitos. No Palco Caripi, montado na Praia do Caripi, terá hoje (26), terá Matheus Fernandes, Dj Junior Lunar, Essência Marques, New Batidão e Fruta Quente. No sábado (27), o GG, Léo Santana chega com muita música baiana. Dj Adriano Mix, Companhia Do Batidão, Thiago Costa e Di Maravilha, também se apresentam por lá.

No domingo (28), fechando a temporada, o É O Tchan chega só com os clássicos dos anos 90. Dj Mauri, Pagode Pra Namorar, Dj Germano Mautine, Jessica Costa e Banda Os Brothers, também estão na programação.

BREVES

No Arquipélago do Marajó, na Orla da cidade de Breves, acontece o Breves Fest Verão, no sábado (27) e domingo (28). No primeiro dia de evento, a Banda Eva é a atração nacional esperada. Além dos baianos, a folia também é comandada por? Banda Top X, Eliane Jardim, Pagode do DM, Forrozão dos Brothers, Major Lock, DJ Pantera Negra, DJ Robert Ferinha, DJ Assayag e Richely Halliday.

Matheus Fernandes é atração do domingo (28), que ainda tem no line-up: Gil e Banda, Chris Lima e Banda, banda Karas, Rayla Michele, Rick Piseiro, Pagode dos Moreiras e DJ Assayag.

TUCURUÍ

Começa nesta sexta-feira (26), a 25ª edição do Carnaré, em Tucuruí, no sudeste do Pará. O carnaval fora de época terá nas três noites uma micareta de quase dez horas de festa. A concentração do evento é sempre a partir das 19h, na Avenida Sete de Setembro, com apresentações de Djs, bandas regionais e locais.

Hoje (26), quem comanda a festa é a cantora Cláudia Leitte, a Banda Mizerê e a cantora Vanessa Cantão. No sábado (27), os shows ficam por conta da Banda Parangolé e dos cantores Erick Pirô e Francy Ribeiro & Banda Lamazon. E no domingo (28), quem encerra o Carnaré é o cantor Henry Freitas e as bandas New Groove e Caferana.

Os abadás ainda podem ser adquiridos na sede do Carnaré, localizada no 2º piso do Tucuruí Shopping Center, na Avenida Rua Lauro Sodré, 675, ou pelo site: www.bilheteriadigital.com.