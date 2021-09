VÍDEO: Gretchen e Esdras brilham cantando 'Conga' na estreia do 'Caldeirão' com Mion

Na bem rem recebida estreia de Mion na apresentação do Caldeirão neste sábado, 4, o Pará também brilhou dentro do programa. No quadro 'Sobe o Som', Gretchen e Esdras foram convidados da brincadiera, que contava com astros como Ana Furtado, Thiago Leifert e Larissa Manela.

LEIA MAIS

Gretchen e Esdras cantaram 'Conga, Conga, Conga', junto a banda Lúcio Mauro e os Filhos. Assista ao momento.

Veja a reação de Mion e dos convidados quando descobriram que Gretchen subiria ao palco: