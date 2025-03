Victtória Xàvier analisa o sucesso de 'Beleza Fatal' e indica séries imperdíveis para quem ama trama

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, a jornalista e comunicadora Victtória Xàvier resolveu comentar sobre a novela “Beleza Fatal”, da Max, se tornou o centro das atenções nas redes.

Para Victtória, o sucesso de “Beleza Fatal” tem explicação: “É a combinação perfeita entre um novelão clássico e a estética moderna do streaming. Personagens fortes, vilãs com carisma, drama familiar, vingança e reviravoltas — é tudo que a gente ama em uma boa história, com um ritmo ágil e visual caprichado”, analisa.

Pensando em quem já maratonou os capítulos e ficou com gostinho de quero mais, Victtória lista cinco novelas e séries com tramas intensas, reviravoltas e muita emoção:

Avenida Brasil (Globoplay) – A novela que redefiniu o conceito de vilania no Brasil, com a icônica Carminha e sua busca por poder.

Bom Dia, Verônica (Netflix) – Suspense nacional com personagens femininas fortes, crimes sombrios e muita tensão.

Desejos Sombrios (Netflix) – Série mexicana repleta de mistério, traição e paixão proibida.

Verdades Secretas (Globoplay) – O submundo da moda e suas tramas ocultas, com estética e drama de sobra.

Revenge (Star+) – Clássico das séries com uma protagonista disfarçada em busca de vingança, no melhor estilo “Beleza Fatal”.

“A galera ama tramas que provocam emoções fortes e que trazem aquela vontade de ver ‘só mais um episódio’. As novelas estão voltando com tudo, mas com cara de série — e isso tem conquistado até quem dizia que não assistia novela!”, completa Victtória.

Além das análises nas redes sociais, Victtória também produz vídeos para o YouTube e se destaca como uma das principais vozes da nova geração de comunicadores que entendem profundamente o universo do entretenimento.